Tan solo restan horas para un nuevo Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, esta vez válido por la Supercopa 2025, un duelo que promete ser uno de los más intensos del año.

Para la U, el partido en el Estadio Santa Laura-SEK representa una oportunidad de reivindicarse tras la dura derrota ante el Cacique el pasado 31 de agosto en el Estadio Monumental, sin perder de vista además su próximo desafío internacional frente a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el conjunto Popular llega con la confianza renovada gracias a la llegada del director técnico Fernando Ortiz y con la ilusión de regalarle una nueva alegría a su hinchada.

Todo está listo para una nueva versión del Superclásico | FOTO: Javier Vergara/Photosport

La IA ve un triunfo de Colo Colo sobre la U en la Supercopa

Pero, ¿qué dice la inteligencia artificial sobre este clásico? Chat GPT pronosticó un ajustado triunfo de Colo Colo por 2-1 ante el Romántico Viajero.

Según la IA, “Colo Colo se adelanta temprano en el marcador, la U empata en el complemento, pero en los últimos 20 minutos los albos marcan la diferencia con un segundo gol”.

Además, la IA añadió que la victoria alba se explica porque “llegan con la confianza de haber ganado el último cruce reciente (31 de agosto) y con Ortiz ya asentado en la banca”.

¿A qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y la U?

La tramitada Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, finalmente se disputará este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura desde las 15:00 horas.