Colo Colo atraviesa un momento clave en su planificación deportiva. Tras la salida de Jorge Almirón, la dirigencia de Blanco y Negro analiza con cuidado quién podrá tomar las riendas de un plantel que necesita estabilidad y resultados inmediatos.

Entre los varios nombres que suenan, Fernando Ortiz ha captado la atención por su experiencia internacional y su perfil como exjugador que ya dio los primeros pasos como entrenador en equipos de gran envergadura, como América de México, Monterrey y Santos Laguna, entre otros.

Su conocimiento táctico, el manejo de vestuarios exigentes y su familiaridad con la presión de equipos de alto nivel lo colocan en la conversación como un candidato con potencial real para asumir la banca del Cacique.

Alejandro Fabbri le levanta el pulgar a la llegada de Fernando Ortíz a Colo Colo

En este contexto, el periodista Alejandro Fabbri conversó con Bolavip Chile y explicó por qué ve a Ortiz con ventaja sobre otros candidatos.

“Me parece que Fernando Ortiz corre con una ventaja, que ya ha dirigido a otro país importante futbolísticamente como lo que es México y que no ha dirigido a los equipos más pequeños, ha dirigido a los más grandes. Me parece que tiene la espalda curtida como para poder ser el técnico de Colo Colo”, expresó.

El comunicador trasandino añadió que es “una buena apuesta y un desafío para Fernando Ortiz”.

¿Fernando Ortíz le ganará la pulseada a Gustavo Quinteros? | FOTO: Manuel Guadarrama/Getty Images

Por último el comentarista de TyC Sports destacó que apostar por un entrenador sin historial en Argentina no es un riesgo insuperable: “Es una apuesta también de la dirigencia de Colo Colo apostar a un entrenador sin historia en la Argentina siendo argentino. Pero hay un ejemplo que mata todo eso: Claudio Tapia, el presidente del AFA, apostó por Lionel Scaloni que no había dirigido nada y hoy es uno de los técnicos más reconocidos del mundo por lo que ha logrado”.

¿Cuándo se definirá quién será el próximo entrenador de Colo Colo?

La incertidumbre continúa en el mundo Colo Colo, y es que se fijó una nueva fecha para conocer al nuevo DT del Cacique: el próximo sábado.