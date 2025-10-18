Colo Colo ya está en la IV Región para, este domingo, enfrentar al líder de la Liga de Primera Coquimbo Unido en este fin de semana que marca el reinicio oficial del certamen nacional.

Durante la semana, se habló de que Fernando Ortiz podría usar a varios canteranos para este importante encuentro. Sin embargo, dos de ellos como lo son Nicolás Suárez y Francisco Marchant, ambos integrantes de La Roja durante el Mundial Sub 20, sufrieron complicadas lesiones que los marginarán por largo rato.

Si bien hay más nombres desde la cantera alba que han llamado la atención de Fernando Ortiz, al menos frente a los ‘Piratas’ el DT del Popular no saldría con especulaciones, por lo que la formación no traería variantes respecto de las últimas oncenas que ha exhibido el elenco de Macul.

La formación de Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido

Según reporta el medio Cacique Pasión, Colo Colo saldría a medirse frente a Coquimbo Unido con Fernando de Paul en portería; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en ataque.

Fernando Ortiz ya proyecta el once de Colo Colo para este domingo (Foto: Photosport)

A qué hora juega Colo Colo contra Coquimbo Unido

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido se jugará este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Así está actualmente la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025