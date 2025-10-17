Este viernes el entrenador Fernando Ortiz de Colo Colo asistió a conferencia de prensa en la previa del partido de este fin de semana contra Coquimbo Unido, por la reanudación de la Liga de Primera tras el receso por el Mundial Sub 20.

En la instancia el técnico argentino encendió las alarmas con el delantero Javier Correa, ya que se resintió de su lesión muscular y es duda para el viaje a la Cuarta Región.

También fue consultado por otro futbolista que perdió esta semana, a quien recién estaba conociendo. Se trata del juvenil Francisco Marchant, que volvió el lunes de la Selección Chilena tras la eliminación en el Mundial Sub 20.

Pero el extremo de 19 años se lesionó en su primer entrenamiento de regreso en el Estadio Monumental, presentando un esguince medial, lo que incomodó al Tano.

“Panchito desde que estuvo en la Selección no lo pude disfrutar, ni ver, ni seguirlo a modo en vivo, lo he visto solo en videos. La primera posibilidad que tengo de verlo en vivo en una práctica de fútbol, se me lesiona a los 10 minutos”, comenzó relatando.

“Él es joven, se recupera mucho más rápido. Sí estaba molesto obviamente por lo que sucedió, pero hay jugadores de su edad que no son conocidos por decir, pero que tienen el nivel para jugar en Primera División también”, agregó.

Francisco Marchant volvió de La Roja Sub 20 y se lesionó en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Respecto a los minutos Sub 21, donde Marchant había cargado con la mayor parte de esta responsabilidad, el Tano Ortiz indicó que ahora esperan que la Selección Chilena Sub 17 les dé una mano en la próxima Copa del Mundo en noviembre, pues a los albos aún deben 451 minutos.

“Es cierto que tenemos jugadores de selecciones menores en selecciones, eso nos ayuda a sumar minutos de menores”, indicó el estratega de 47 años.

¿Cuándo es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El Cacique visitará al líder del torneo este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, partido válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.