Este viernes, Colo Colo comenzó su receso por el Mundial Sub 20 tras golear a Deportes Iquique por 4 goles a 0 en el Estadio Monumental. Luego de largo rato, Arturo Vidal volvió a brillar. Su partido fue tan impecable que llegó a ser escogido como la figura de la jornada.

El “King” fue autor de uno de los cuatro tantos con que el “Cacique” dio inicio a este período de -de cierto modo- “vacaciones”, donde disputarán algunos amistosos mientras se realiza la cita planetaria en nuestro país.

Pero el gol fue solo la coronación de una de las grandes noches de Arturo Vidal. Sus números, reflejaron la razón por la que el “Rey” fue el mejor de la cancha para la transmisión oficial pese a que no recibió su regalo en cámara y tuvo que ser entregado al joven portero Eduardo Villanueva.

Los demoledores números de Vidal frente a Iquique

Según datos que entregó Analytics Chile a través de su cuenta de X, el volante de Colo Colo fue el jugador con más toques dentro de la cancha con una cantidad de 124.

También fue quien más pases completó, con una suma de 106, fue el más efectivo en esta materia con un 88% de efectividad y el más certero también en pases largos, logrando conectar 8 de 7.

La mano de Fernando Ortiz se notó en Arturo Vidal

Si bien es muy temprano para decir que la goleada se debe al trabajo que ha realizado Fernando Ortiz (que de cierto modo sí lo es) lo que sí fue mérito suyo fue la nueva labor de Vidal.

El “King” estuvo en una posición más retrasada, jugando más como volante de corte que ofensivo. Aquello le permitió ser más rápido en cuanto a sus reacciones y no estar jugando tanto de espalda de cara al arco rival, cosa que sin dudas se vio reflejada en los números expuestos recientemente.