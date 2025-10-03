En Colo Colo se vive una nueva etapa la que hoy en día es liderada por el entrenador argentino, Fernando Ortiz, quien tiene el gran objetivo en este cierre de temporada de lograr clasificar al ‘Cacique’ en una competencia internacional para el 2026.

Hace unos instantes, el estratega de los ‘Albos’ conversó con Radio Cooperativa y se refirió a lo que fue su conversación con Arturo Vidal, en la que desmenuzó por completo lo que fue esta charla con el ‘King’.

“Con Arturo tuve una charla personal con él, le manifesté lo que yo quería y pretendía en la posición que ocupó en el último partido. Él lo entendió, él tiene la humildad de aceptar lo que el técnico lo pide y obviamente lo hizo muy bien”, parte señalando Ortiz.

En esa misma línea, el DT se las cantó bien claritas al 23 de Colo Colo, en la que sabe que a pesar de su gran renombre, él debe estar al 100% en todos los aspcetos para ser titular.

“Agradecerle a Arturo, sabe que tiene una competencia diaria con sus compañeros y el que mejor lo pueda hacer, tendrá la chance de estar en el once inicial”, remarcó.

Ortiz cuestionó a Almirón por la posición de Vidal

Dentro de lo que ha sido su análisis, el ‘Tano’ le señaló a Vidal de que a él no le gustaba la posición que empleaba cuando era dirigido por Jorge Almirón y le expresó que él busca una faceta de Arturo Vidal más ordenada, en la que pueda ser de gran aporte al equipo.

Ortiz destapó su conversación con Vidal | Foto: Photosport

“Nosotros veíamos un Arturo que quizás por todo el campo de juego, totalmente desencontrado con un posición que respeto a la hora de tomar decisión de Jorge (Almirón), pero yo quería un Arturo ordenado, quería un Arturo que sepa que función tiene que cumplir en el puesto que yo quiero y que lo ha hecho en millones de veces de forma perfecta”, declaró.

Concluyendo, Ortiz le confesó a Vidal que si él quiere jugar, dentro del esquema de juego debe saber cumplir su rol importante en el mediocampo, la que dicta de orden y distribución de juego, algo que logró de gran forma en el partido ante Deportes Iquique.

“Yo le dije ‘si vos tienes la posibilidad de tener la chance de jugar, quiero un Arturo ordenado, que me distribuya la pelota de lado al otro y si por un momento tienes la intuición de ir al área, tiene que haber un jugador que te reemplace, lo entendió, lo llevó a cabo y fue el jugador de la fecha”, cerró.