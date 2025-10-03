Colo Colo ha tenido una 2025 para el olvido, en la que dentro de lo que ha sido su año centenario, los ‘Albos’ solo han sabido de fracasos y buscan maquillar este cierre de temporada con una clasificación a una competencia internacional para el 2026.

El ‘Cacique’ quedó eliminado de la Copa Libertadores, en la Copa Chile, perdió la Supercopa con la U. de Chile y a siete fechas del final en el torneo, no tiene ninguna posibilidad de poder ser campeón, en la que cerrará este especial año sin levantar un título.

Por esto, en Colo Colo ya empiezan a dejar en el olvido lo que será este 2025 y se proyectan para el 2026, en donde comienzan a dejar claras la prioridades para el próximo año, principalmente en lo que será el mercado de pases.

A final de temporada en el ‘Cacique’ pueden existir muchos movimientos con lo que puede ser la salida de algunos jugadores, como también la llegada de otros, en la que en Colo Colo ya tienen definidas su dos grandes necesidades para el 2026.

Colo Colo y sus dos puestos que son prioridad a reforzar

En las últimas horas desde Radio ADN, el periodista Cristian Alvarado indicó que desde Colo Colo ya tienen zanjado los dos puestos que en el ‘Popular’ priorizarán para el 2026 poder reforzar.

Ortiz espera seguir en Colo Colo y ver sus cartas para el 2026 | Foto: Photosport

Se trata del puesto del lateral derecho y lateral izquierdo, estas dos zonas del campo de juego son las que en Colo Colo buscarán desde un primer minuto poder encontrar nuevos jugadores, que pueden ser claves para Fernando Ortiz.

El rendimiento de Erick Wiemberg y Mauricio Isla en este 2025 no ha estado a la altura de lo que ha pedido Colo Colo y por esto, encuentran más que necesario buscar nuevas variantes para esa zona, en la que por ejemplo ya ha aparecido el nombre de Jorge Espejo.