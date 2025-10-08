Este miércoles Colo Colo visita a Deportes Puerto Montt en un partido amistoso en medio del receso por el Mundial Sub 20, donde el Cacique tendrá algunas caras nuevas, ya que el entrenador Fernando Ortiz incluyó a varios juveniles.

Entre ellos están Víctor Campos, Benjamín Pérez, Mauro Ibarra y Milovan Velásquez, que se suman a Leandro Hernández que ya estaba entrenando con el primer equipo.

Y en el último entrenamiento en el complejo deportivo del Sifup, el técnico argentino tuvo una conversación con este grupo de canteranos, reunión que quedó retratada en una fotografía que subió el club a sus redes sociales.

La explicación de la FOTO de Fernando Ortiz con los juveniles de Colo Colo

Anoche el Tano fue entrevistado en el programa ‘F90’ de ESPN Chile, donde habló de la importancia de los juveniles en su labor y se le consultó por esta instancia que tuvo con los canteranos del Cacique.

“Normalmente cuando yo fui jugador, vengo de otra camada y de otras historias, nunca tuve la posibilidad que un entrenador de Primera División me siente y me explique la situación que vivía hoy el jugador joven”, comenzó respondiendo.

“Yo los agarré hoy a esos jóvenes y les dije que aprovechen esta posibilidad que tienen a un entrenador que hoy le da chances a los juveniles. Quizás anteriormente sí la tuvieron o no la tuvieron, pero que cada momento y cada minuto que yo les dé dentro del campo de juego lo sepan aprovechar, porque en el momento que yo decida jugar con juveniles, lo va a ser”, indicó.

“Ellos tienen que saber que las oportunidades aparecen en el momento indicado y no lo sabemos, puede ser un minuto, cinco, 10, 15 o 90 minutos. Suelo tener esa charla con los juveniles”, completó el DT de 47 años.

Fernando Ortiz hace énfasis en lo afectivo con el plantel de Colo Colo.

¿A qué hora es el partido de Puerto Montt vs Colo Colo?

El amistoso entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se juega este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue. La transmisión será a través de ESPN y Disney+.