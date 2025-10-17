Para nadie es un misterio que Claudio Aquino no ha logrado ser la figura que se pensaba en Colo Colo. Sin embargo, con la llegada de Fernando Ortiz, el nuevo DT albo tiene un plan para recuperar la mejor versión del volante que lo hiciera brillar en Vélez Sarsfield en 2024, consagrándose aquel año como el mejor jugador del torneo trasandino.

Y es que el “Tano” tiene en mente dejarlo como puntero por la banda izquierda y no en la posición de enganche en la que mayormente se le ha visto jugando en Macul.

En conferencia de prensa previo al duelo de este fin de semana contra Coquimbo Unido, el DT del popular señaló que: “Yo considero que Claudio en esa posición, o normalmente cuando él juega en otra posición, es mucho de volcarse del lado izquierdo para tener su pierna hábil y para poder enganchar hacia el centro“.

Las razones que dio Ortiz para aquello, se deben a que “él (Aquino) es un poco más pensante de ese lado y no tanto del lado derecho. Y del lado derecho lo tengo a Lucas (Cepeda), que es un jugador desequilibrante por su velocidad. Entonces, al compactar esas dos ideas diferentes, puedo considerar algo diferente“.

“Esa es una de las conclusiones que he sacado y que ha sido productivo. Esperemos que ellos estén en el día del domingo también conectado y producidos”, remarcó.

Los albos buscan meterse en copas internacionales

Colo Colo ha tenido un mal 2025 y hoy ya no tiene chance alguna de revalidar el título obtenido en 2024. El único “premio” al que pueden ahora optar los Albos, es meterse en zona de clasificación a copas internacionales.

Fernando Ortiz quiere darle vuelta la mano al año de Colo Colo y buscará meterse en copas internacionales (Foto: Photosport)

La Copa Sudamericana es la misión más “a la mano” que tiene el “Cacique”. Sin embargo, en Macul quieren seguir luchando por meterse entre los tres primeros y conseguir al menos un cupo a la fase previa de Copa Libertadores.

¿Cuándo se enfrenta Colo Colo a Coquimbo Unido?

Para comenzar a allanar el camino a su meta, el popular se medirá este domingo ante nada menos que Coquimbo Unido, equipo que ha sorprendido a todos este año manteniéndose durante largo rato como líder del certamen. Dicho encuentro, se jugará desde las 12:30 horas en el Sánchez Rumoroso.

Dato no menor: los “Piratas” no pierden desde el 26 de abril del presente año por la Liga de Primera 2025. Su verdugo fue precisamente Colo Colo.