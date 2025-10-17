El jugador nacional, Joaquín Montecinos ha hecho noticia en las últimas semanas y todo esto tras lo que fue su salida de O’Higgins de Rancagua de manera anticipada, salida que sin duda ha generado polémica.

En estos días, el atacante chileno conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a lo que fue su acercamiento con Colo Colo a mitad de temporada, el que dio el pie al gran conflicto que significó su salida de O’Higgins, en donde sorprendió con su respuesta.

“La posibilidad de ir a Colo Colo, cualquier jugador de fútbol en mi posición hubiera hecho hasta lo imposible por estar ahí, no por desmerecer a O’Higgins, si no que pasa por algo más de carrera y estabilidad”, partió señalando Montecinos.

En esa misma línea, el hoy jugador sin club expresó “mi cabeza pensaba en como buscar estabilidad para quedarme acá, yo pensé en eso y me la jugué porque también es Colo Colo, no es que me estoy yendo a otro equipo y no es por desmerecer a nadie”.

El delantero de 29 años declaró que en otras oportunidades también contó con el interés de Colo Colo, pero en este pasado mercado fue el momento en el que más cerca estuvo de arribar al ‘Cacique’, opción que lo ilusionaba, pero que lamentablemente para él, no se pudo concretar.

Montecinos se ilusionó con Colo Colo | Foto: Photosport

“Es una posibilidad que se abrió, yo la quise pelear y lamentablemente no se dio. El interés de Colo Colo ya lo había tenido en años anteriores, hubieron conversaciones, entonces era como que se podía dar esta vez y al final no se llegó a acuerdo”, remarca.

Montecinos deja las puertas abiertas

Finalmente, Montecinos dejó la puerta abierta para Colo Colo o para cualquier equipo del fútbol chileno pensando en lo que es el próximo mercado de pases, en la que indica que su gran prioridad es poder mantenerse en el país.

“Yo soy jugador libre, puedo ir a cualquier equipo, estoy abierto a escuchar e ir a un lugar donde vuelva a jugar, yo jugando me estaba sintiendo muy bien”, cerró.