Colo Colo se prepara para lo que será un importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se verán las caras ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Para este duelo, el entrenador Fernando Ortiz ha trabajado a fondo con su plantel para llegar de la mejor forma a este partido, el que es crucial para el ‘Cacique’ en su lucha de ingresar a una competencia internacional para el 2026.

En este partido, el DT argentino cuenta con dos importantes bajas en la zona media, en la que Arturo Vidal (por lesión) y Víctor Felipe Méndez (suspensión) no podrán decir presentes para este vital encuentro.

Ante estas ausencias, todo daba a indicar de que Esteban Pavez podría recuperar terreno y tomar una camiseta de titular, pero el estratega Fernando Ortiz sorprendió a todos y le pegó un nuevo portazo al jugador ‘Albo’, quien deberá esperar por su oportunidad en el banco de suplentes.

Pavez no será titular | Foto: Photosport

La probable formación de Colo Colo

Según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, Colo Colo saltaría a la cancha con: Fernando de Paul en portería; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en la defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Marcos Bolados en el ataque.

El duelo entre Unión Española y Colo Colo se disputará este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

En Síntesis

Colo Colo enfrentará a Unión Española este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas.

El DT Fernando Ortiz no contará con Arturo Vidal (lesión) ni Víctor Felipe Méndez (suspensión) para el duelo.

El volante Esteban Pavez no será titular ante la Unión Española y Marcos Bolados reemplazará la ausencia de Víctor Felipe Méndez