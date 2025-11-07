Colo Colo se alista para un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ ya empiezan a quemar sus últimos cartuchos en su lucha por conseguir un cupo a competencias internacionales en la próxima temporada.

Por esto, para el ‘Cacique’ el duelo de este fin de semana ante Unión Española se torna fundamental, en el que Colo Colo está obligado a conseguir una victoria en el Estadio Santa Laura para mantener viva su ilusión al objetivo.

Pensando en este compromiso, el DT de los ‘Albos’ Fernando Ortiz ya ha trabajado a full con sus jugadores para llegar de la mejor forma posible a este partido, en la que lamentablemente para sus pretensiones, tiene un importante problema.

La gran duda que inquieta a Ortiz

Para este partido, el entrenador argentino tiene dos importantes bajas dentro de su equipo, en el que no podrá contar con Arturo Vidal por lesión, ni con Víctor Felipe Méndez, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras acumulación de tarjetas amarillas.

Pavez podría volver al once estelar | Foto: Photosport

Ante estas ausencias, el DT argentino en esta jornada tendrá que confeccionar un nuevo mediocampo para el duelo ante los ‘Hispanos’, en la que tiene dos importantes opciones, en la que Esteban Pavez, Marcos Bolados y Leandro Hernández podrían agarrar camiseta.

Ortiz podría optar por contar con una dupla en la medular entre Pizarro y Alarcón, agregando a Aquino como enlace, para dejar en ataque a tres delanteros, en la que Hernández o Bolados podrían acompañar a Correa y Cepeda.

La otra chance que el DT maneja es en darle la titularidad a Esteban Pavez, para acompañar en el medio a Pizarro junto a Alarcón y mantener a sus tres hombres en el ataque como Aquino, Correa y Cepeda.

En el entrenamiento de esta jornada, el estratega argentino debería zanjar esta gran duda para poder conformar su formación titular en Colo Colo para lo que será este partido tan importante ante la Unión Española.

En Síntesis

Colo Colo disputará un duelo fundamental ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.

El DT Fernando Ortiz tendrá las bajas de Arturo Vidal (lesión) y Víctor Felipe Méndez (suspensión).

Ortiz baraja dos opciones de mediocampo para el partido, incluyendo a Esteban Pavez, Leandro Hernández o Marcos Bolados.