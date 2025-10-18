Coquimbo Unido y Colo Colo protagonizarán sin duda el duelo más importante de la 24° fecha del fútbol chileno, en la que ambos equipos buscarán ir por la victoria para lo que son sus distintos objetivos en la temporada.

Dentro este partido que es crucial para el ‘Cacique’, su entrenador Fernando Ortiz podrá presenciar de cerca a quien podría ser su primer gran refuerzo para la próxima temporada en Colo Colo, en caso de él continuar en su cargo como DT.

Se trata del atacante ‘Pirata’ Cristián Zavala, quien hoy en día está en las filas del líder del fútbol chileno y es una de las figuras de su equipo, en la que a pesar de llegar a mitad de temporada, se ha consolidado como una gran pieza de ataque.

El atacante de 26 años sigue perteneciendo a Colo Colo hasta el 2026, club dueño de su carta y que lo prestó por seis meses a Coquimbo Unido, trato que culmina a final de este 2025.

Zavala y su partido especial | Foto: Photosrpot

Por esto, al terminar el año, Cristián Zavala deberá volver al ‘Cacique’, en la que podría ser uno de los grandes ‘refuerzos’ para el Colo Colo de Fernando Ortiz, quien lo observará por primera vez en este duelo.

Zavala buscará tener una gran actuación en este partido para poder ayudar a Coquimbo Unido a obtener una victoria, como también mostrar un buen nivel para maravillar a Ortiz, quien lo podría considerar para el 2026.