Colo Colo se prepara para dar el puntapié inicial a su participación en la Liga de Primera 2026, en un escenario marcado por la expectativa de los hinchas colocolinos y la necesidad de comenzar el torneo con el pie derecho tras una última temporada para el olvido.

El Cacique enfrenta este desafío ante Deportes Limache, rival que asoma como una prueba importante para medir el funcionamiento del equipo en el inicio de la temporada, especialmente considerando las variantes que ha trabajado Fernando Ortiz durante la pretemporada.

En la antesala del compromiso, todas las miradas estaban puestas en la decisión de Ortiz, quien debía definir la formación titular y el esquema con el que el conjunto Popular afrontará su estreno oficial en el campeonato nacional.

Tres serán los refuerzos de Colo Colo que verán acción desde el primer minuto | FOTO: Gaston Britos/Focouy/Photosport

Colo Colo confirma su once para el estreno ante Deportes Limache

Para este encuentro, el técnico albo ya definió el once titular con el que saldrá a la cancha frente a Deportes Limache. Fernando de Paul será el encargado de custodiar el arco.

La defensa estará compuesta por Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg, mientras que en el mediocampo aparecerán Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez, quienes tendrán la misión de darle equilibrio y manejo al equipo.

En ofensiva, Colo Colo apostará por Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Francisco Marchant, conformando un tridente que buscará generar peligro y marcar diferencias en el debut albo.

Formación de Colo Colo:

Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Francisco Marchant en delantera.