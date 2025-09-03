Fernando Ortiz llegó a Colo Colo este lunes y su trabajo comenzó a hacer eco incluso antes de comenzar. Y es que con sus potentes declaraciones durante su presentación, el nuevo técnico colocolino dejó a pocos indiferentes.

Las declaraciones fueron una cosa. Sus gestos otra. El “Tano” en su llegada a la sala de prensa, se dio el tiempo de saludar a cada periodista presente uno por uno, gesto que fue aplaudido no solo por los presentes sino también por quienes hicieron eco de aquella noticia.

A solo tres días de su estreno con el buzo de DT del “Cacique”, ya comienza a sentirse la mano del estratega, quien ha dejado mejores vibras que las que dejó Jorge Almirón en sus últimos días por Pedrero.

Las claras diferencias en el trabajo de Jorge Almirón y Fernando Ortiz en Colo Colo

Según varios reportes de la prensa local, en las últimas prácticas del exDT de Boca Juniors con Colo Colo, se llegó a trabajar solo 40 minutos con sus jugadores, algo que llamó la atención sobre todo considerando el bajo nivel que mostraba el “Cacique” en cada partido.

A diferencia de Almirón, Fernando Ortiz ha realizado hasta ahora prácticas que superan las dos horas de trabajo, sacándole todo el provecho al tiempo que pasa con sus dirigidos en las canchas de entrenamiento del Estadio Monumental.

Así lo recalcó esta tarde el reportero de Radio ADN Cristián Alvarado, quien informó que: “Fernando Ortiz y su segundo día de trabajo en el Estadio Monumental. El entrenamiento duró cerca de dos horas y media. El nuevo técnico de Colo Colo realizó una intensa jornada de trabajo táctico y práctica de fútbol”.

Por otra parte, el “Tano” estaría llegando a realizar sus labores a eso de las 6:30 AM a Avenida Marathon 5300, mientras que su predecesor “marcaba tarjeta” a eso de las 9:00 AM.

Los primeros días de Ortiz con el “Cacique”

En estos días de práctica, Fernando Ortiz habría quedado encantado con el trabajo de una “joyita” de la cantera alba. Se trata del haitiano Manley Clerveaux, quien tuvo su aparición este año en un partido de Copa Chile ante Unión San Felipe dejando muy buenas sensaciones.

Manley Clerveaux habría dejado con gratas sensaciones a Fernando Ortiz en Colo Colo (Foto: @colocolofutboljoven)

El propio DT del popular destacó la importancia de las promesas de cada equipo en su llegada a Pedrero: “Me gusta mucho las fuerzas básicas, he salido de ahí. El juvenil al profesional siempre lo trae de una forma de querer jugar porque tiene ganas, hambre y el profesional lo nota en el momento que un técnico toma la decisión que el juvenil va a jugar y el profesional no. Soy de la idea de que si el joven hace las cosas que pretendo va a jugar“.

Cabe recordar que el nuevo adiestrador del “Cacique” tiene cerca de dos semanas para prepararse para su debut. Su estreno con el buzo de DT del cuadro albo será el día 14 de septiembre, cuando enfrente a Universidad de Chile por la Supercopa en Santa Laura a contar de las 15:00 horas.