El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, entregó una profunda autocrítica tras la derrota por 3-0 ante Cobresal en El Cobre, un resultado que complicó seriamente las aspiraciones albas de clasificar a Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el DT reconoció que el Cacique nunca logró conectarse con el juego y que los errores propios terminaron pavimentando el triunfo rival. “Nunca entramos en el partido”, lamentó Ortiz, quien aseguró que, pese a algunos intentos por reaccionar, el equipo jamás logró imponer su idea. “Tuvimos empuje e intentamos de una u otra manera contrarrestar un resultado que, por lo que hizo el rival, fue merecido. Hay que aceptar la derrota”, lanzó.

El entrenador profundizó en las falencias que vio en la cancha de El Cobre: “No estuvimos precisos. A lo largo del partido hubo muchas imprecisiones, nunca nos adaptamos a cómo vuela la pelota en altura. Hubo remates afuera, poca eficacia y pequeños y grandes errores que cuestan caro”, señaló.

Ortiz también asumió responsabilidad tras el cambio de Claudio Aquino en el segundo tiempo. “Siempre trato de buscar lo mejor para el equipo, pero no resultó. El responsable obviamente soy yo”, indicó. Aun así, valoró el esfuerzo del plantel durante el complemento: “Me quedo con el ímpetu de ir siempre a buscar el marcador. Tuvimos ocasiones claras, pero no fue suficiente ni siquiera para empatar”.

“Ahora volvemos a no depender de nosotros. Solo queda esperar y ojalá llegar a la última fecha en casa con opciones de clasificar”, cerró.

Datos clave…