Un pésimo viernes tuvo Colo Colo en su visita a Cobresal en El Salvador en un duelo directo por acceder a la Copa Sudamericana 2026 y donde los albos estaban esperanzados con timbrar pasajes, sin embargo, se encontraron con un equipo que los dominó en todo momento.

BOLAVIP conversa con Romai Ugarte, el que analiza la derrota del Cacique destrozando a todo lo que jugó de blanco hoy, y claro, a su entrenador Fernando Ortíz.

“Colo Colo se enfrentó a un equipo diferente a La Calera , Iquique, a todos esos equipos malos que le ganó Colo Colo, juegan con equipos de verdad y hasta ahí llegan, por eso están en los puestos que están no más”, indicó.

El comunicador afirma que “Amor lento como el solo, no puede ser central de Colo Colo. En el mediocampo no pasa nada, lo mismo de siempre, Correa un desastre, entra Salomón Rodríguez, lo mismo“.

Romai Ugarte arrasa a Colo Colo por fea derrota.

En esa misma linea agrega que “hay pasividad en todos lados, lo mismo que trata de hacer Wiemberg, esa vueltita, llega, tira, y la corre, basta, ya, no llega. No, una cosa horrorosa”.

Ugarte no le carga la mano a nadie en especial. “No todo pasa por Aquino, es que todos, y tú me dices, ¿y Amor? Terrible, ¿eh? Y Correa, horroroso, ¿ah? O sea, hasta Cepeda se pone malo con estos otros diez”, cerró.

Romai Ugarte ve a Colo Colo eliminado de todo

“Prácticamente condenado Colo Colo a la eliminación. Ahora quieren que renueve Ortíz, ahora va a cambiar, seguro. Ahora ya no quieren a Ortíz”, cerró.