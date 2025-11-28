Colo Colo cayó goleado por 3 a 0 ante Cobresal en El Salvador y, de momento, se ubica en el octavo puesto de la tabla de posiciones. ¿Qué implica esto? que si el torneo terminaba hoy mismo, los Albos le decían adiós a su participación en la Copa Sudamericana 2026.

Para “fortuna” del equipo de Fernando Ortiz aun resta una fecha para poner el fin definitivo a la Liga de Primera 2025. Sin embargo, el ‘Cacique’ deberá rezar estos días para que se den ciertos resultados que no lo dejen tanto o más exigido de lo que ya está de cara al duelo con Audax Italiano el próximo domingo 7 de diciembre.

César Munder fue la gran figura de Cobresal anotando dos goles frente a los Albos (Foto: Photosport)

¿Qué resultados necesita Colo Colo para meterse en Copa Sudamericana?

Al equipo que los Albos le prenderán velitas en ambas fechas será a Ñublense. Y es que los ‘Tanos’, otro rival directo de Colo Colo en esta lucha, se enfrenta este sábado a los ‘Diablos Rojos’. Si los audinos suman de a tres, de nada le sirve al Popular que quedaría sin chances de darle caza en la última fecha.

Misma situación ocurre con Palestino. Si los ‘Baisanos’ vencen esta fecha a Deportes La Serena, tampoco habrá forma de pillarlos en la tabla.

De perder estos dos rivales directos, de cierto modo Colo Colo la tiene algo más “fácil”. Y es que un triunfo ante los ‘Tanos’ bastaría en la siguiente fecha para meterse en el certamen continental.

Ahora bien. De ganar ambos elencos, el equipo de Fernando Ortiz deberá volver a encomendarse a Ñublense. Y es que incluso con un empate de Cobresal ante el cuadro de Chillán en la última jornada, el equipo de Macul no tendrá ya chance alguna de meterse en Sudamericana incluso venciendo al Audax en la última fecha.

Ese es el panorama de un equipo que no levantó cabeza en todo el 2025 y que no ha logrado tener una idea clara de juego ni con Jorge Almirón ni hoy de la mano del ‘Tano’ Ortiz.

