Colo Colo tuvo su primer apretón de la pretemporada y fue nada más ni nada menos que ante Olimpia de Paraguay, donde el Cacique igualó sin goles y después se impuso en definición desde los doce pasos.
Una de las grandes sorpresas en la previa del compromiso fue Arturo Vidal y su posición dentro de la cancha, ya que Fernando Ortiz se la jugó con el King como líbero frente al duro conjunto paraguayo.
Una vez finalizado el encuentro, fue el mismo director técnico de Colo Colo el que explicó el por qué usó a Arturo Vidal en ese puesto e incluso reveló el diálogo que tuvo con el bicampeón de América con la Selección Chilena.
“Arturo y si juego habla por sí solo, le dije que entendiera bien el puesto que ocupa, que sea paciente, más allá de las ganas que tiene de ganar, y puede jugar en cualquier posición”, dijo Fernando Ortiz.
¿Se podrá repetir Arturo Vidal como líbero en Colo Colo? Lo cierto es que esa decisión dependerá de Fernando Ortiz y el DT tiene este domingo una nueva chance para hacerlo cuando el Cacique tenga que enfrentar a Alianza Lima en el segundo compromiso por la Serie Río de La Plata.
