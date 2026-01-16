Colo Colo tuvo su primer apretón de la pretemporada y fue nada más ni nada menos que ante Olimpia de Paraguay, donde el Cacique igualó sin goles y después se impuso en definición desde los doce pasos.

Una de las grandes sorpresas en la previa del compromiso fue Arturo Vidal y su posición dentro de la cancha, ya que Fernando Ortiz se la jugó con el King como líbero frente al duro conjunto paraguayo.

Arturo Vidal jugó un partido correcto ante Olimpia. | Foto: Photosport

Una vez finalizado el encuentro, fue el mismo director técnico de Colo Colo el que explicó el por qué usó a Arturo Vidal en ese puesto e incluso reveló el diálogo que tuvo con el bicampeón de América con la Selección Chilena.

“Arturo y si juego habla por sí solo, le dije que entendiera bien el puesto que ocupa, que sea paciente, más allá de las ganas que tiene de ganar, y puede jugar en cualquier posición”, dijo Fernando Ortiz.

¿Se podrá repetir Arturo Vidal como líbero en Colo Colo? Lo cierto es que esa decisión dependerá de Fernando Ortiz y el DT tiene este domingo una nueva chance para hacerlo cuando el Cacique tenga que enfrentar a Alianza Lima en el segundo compromiso por la Serie Río de La Plata.

En síntesis

