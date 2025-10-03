En Colo Colo se vive una etapa bastante importante dentro del torneo nacional, en la que los ‘Albos’ buscan en el cierre de la temporada lograr meterse a alguna competencia internacional para lo que será el 2026.

Por esto, Fernando Ortiz ha trabajado con todo en su llegada a Colo Colo, en la que sabe que tiene una dura misión, pero para eso ha metido el pie en el acelerador y se enfoca a full con sus jugadores, en llegar de la mejor forma estas finales que le quedan en el torneo.

En esta jornada, el DT argentino conversó con Radio Cooperativa y habló de diversos temas, en la que uno de estos fue sobre la situación de Salomón Rodríguez, quien hoy no vive un buen presente en el club y el ‘Tano’ reveló su diálogo con el uruguayo.

“A Salo le hice un video particular individual, donde le he mostrado situaciones que tuvo en Godoy Cruz, donde él ha tenido una buena temporada y yo le digo ‘te voy a ayudar para que te sientas con la tranquilidad de que el jugador existe’”, declaró.

Rodríguez vive un mal momento en Colo Colo | Foto: Photosport

Finalmente, Ortiz dejó en manifiesto de que Rodríguez si bien hoy en día no vive un buen momento desde lo anímico, confía en que con trabajo y mucho esfuerzo podrá volver a mostrar lo buen jugador que es, en donde brilló en Argentina y en el que puede ser un gran aporte para Colo Colo.

“Lamentablemente el delantero vive de goles o su cabeza piensa que si no hace goles, no funciona y no. Si el delantero tiene un funcionamiento dentro del equipo y los goles no llegan ,en algún momento van a llegar, si bien anímicamente no está en un mejor momento, pero la calidad de jugador ya la demostró, entonces en el momento que le toque estar, tiene que estar tranquilo que es un buen jugador”, cerró.