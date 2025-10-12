Colo Colo femenino afronta esta tarde uno de los desafíos más importantes del año. Y es que las albas, quienes finalizaron como líderes del Grupo C de Copa Libertadores, se miden esta tarde ante Libertad por los cuartos de final del certamen continental.

El cuadro de Tatiele Silveira llegó a estas instancias con puntaje perfecto y, mejor aún, sin recibir ningún gol en contra. Los triunfos ante Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo, dejaron al “Cacique” como uno de los serios candidatos a alzarse con el título.

En tanto, el cuadro de Paraguay clasificó como segundo del Grupo D logrando afianzarse en el puesto sin ningún triunfo y consiguiendo solo tres empates. Las “Guaraníes” registran un solo gol en la copa. Fue en la primera fecha en el 1 a 1 ante el Deportivo Cali.

Para este crucial compromiso por los cuartos de final de Copa Libertadores femenina 2025, Tatiele Silveira ya tiene listo el once con que su Colo Colo saldrá a buscar el triunfo que la deje en instancias de cuatro mejores equipos del continente.

La formación de Colo Colo femenino en Copa Libertadores frente a Libertad

¿A qué hora se juega el partido de Colo Colo vs. Libertad?

El partido de Colo Colo femenino vs Libertad de Paraguay por los cuartos de final de Copa Libertadores, se jugará este domingo 12 de octubre desde las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.