Este lunes en Colo Colo estarían en condiciones de oficializar a su tercer refuerzo para la temporada 2026, pues solo falta el visto bueno del directorio de Blanco y Negro, quienes se reúnen esta tarde.

Mientras tanto, el futbolista en cuestión ya emprendió vuelo rumbo a Chile, incluso fue fotografiado y expuesto en redes sociales.

Se trata del defensa uruguayo Javier Méndez, nombre que tomó fuerza en la última semana y con el que llegaron a un acuerdo rápidamente, destrabando su salida desde Peñarol.

Esta mañana, el periodista argentino César Luis Merlo, experto en mercado de fichajes, expuso en sus redes sociales la imagen del zaguero en el avión, entregando detalles del contrato que firmará con el cuadro popular.

“Javier Méndez ya está viaje a Chile para sumarse a Colo Colo”, anunció el comunicador junto la fotografía del futbolista.

Además, confirmó que no llega a préstamo y que firmará por dos temporadas: “Llega de manera definitiva desde Peñarol y con un contrato por 2 años”.

Captura de la publicación de César Luis Merlo en X.

Los refuerzos de Colo Colo para este 2026

Javier Méndez, de 31 años, será el tercer refuerzo de Colo Colo en este mercado de fichajes, sumándose al lateral chileno Matías Fernández Cordero y a su compatriota, el también defensor Joaquín Sosa.

Además, esta jornada en ByN también podrían confirmar la llegada de un delantero, donde los candidatos principales son Maximiliano Romero y Damián Pizarro.

En síntesis