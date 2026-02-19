O’Higgins se anotó un verdadero triunfazo el día de ayer en Copa Libertadores de América, toda vez que el cuadro celeste derrotó por la cuenta mínima al Bahía de Brasil por la Fase 2 del máximo torneo continental.

El calendario no beneficia mucho al cuadro celeste, quienes este sábado deberán recibir a Colo Colo por la Fecha 4 de la Liga de Primera 2026 y después emprender un largo viaje hacia Salvador de Bahía para enfrentar la revancha ante los brasileños.

O’Higgins viene de un triunfazo en copa y el sábado enfrenta a Colo Colo. | Foto: Photosport

¿Dosificará O’Higgins? Lucas Bovaglio, DT celeste, fue claro y contundente: “En el medio tenemos Colo Colo y muy poco tiempo de recuperación. Veremos mañana en la mañana (hoy) cuando nos reencontremos con los muchachos”, dijo.

“Cuando empiezas a jugar tan seguido hay que tomar decisiones muy finas y nos tomaremos hasta el viernes para ver cómo están para ver cuál será el equipo que presentaremos el sábado”, complementó.

En el cierre, sin decirlo, Bovaglio deja entrever que dosificará en el partido frente a los albos válido por la Liga de Primera: “La preparación para el partido será muy poca o casi nula, pero al frente tenemos un rival como Colo Colo y eso nos invita y desafía a buscar un triunfo en casa”, cerró.

En síntesis

O’Higgins derrotó 1-0 al Bahía de Brasil por la Fase 2 de Copa Libertadores.

El técnico Lucas Bovaglio definirá este viernes la formación para enfrentar a Colo Colo.