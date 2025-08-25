Colo Colo no levanta cabeza en el Campeonato Nacional 2025 y el viernes pasado sumó un nuevo empate en el segundo semestre, toda vez que los albos se desplazaron hasta el Estadio Municipal de La Cisterna e igualaron 0-0 con Palestino.

El Cacique no la pasó bien en los primeros 70 minutos de partido, pero después se afirmó e incluso pudo ganar el encuentro, pero eso no sucedió. Ahora, los albos tienen que recibir a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno.

Villagra hizo un correcto partido ante Palestino. | Foto: Photosport

De cara a ese partido, Francisco Eguiluz le hace una exigencia a Hugo González: “Me parece que queda demostrado que Villagra es mucho más central que todos los centrales que tiene Colo Colo hoy día, Méndez también te muestra algo distinto”, dijo en el programa Todo es Cancha.

Tras eso, Eguiluz hace una dura declaración sobre el momento y el nivel actual que exhibe el Cacique en la temporada diciendo que “El 0-0 con Palestino tiene que celebrarlo, ese es el momento. Es el peor Colo Colo que yo he visto en mi vida”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo tiene la inmejorable chance de quedar a tiro de cañón para puestos de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile y, como si fuera poco, el premio doble de dejar a la U sin Campeonato Nacional 2025.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

El Superclásico del fútbol chileno arrancará el domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025 y en donde ambos necesitan con urgencia los tres puntos.