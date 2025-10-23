A inicios de esta década, la cantera de Colo Colo ilusionó con nombres como Luciano Arriagada, Joan Cruz, Jeyson Rojas o Daniel Gutiérrez. Sin embargo, ninguno de ellos logró consolidarse en el primer equipo y hoy, solo este último permanece peleando por un lugar en el equipo titular albo.

De ese grupo, otros como Vicente Pizarro lograron hacerse de un lugar en el primer equipo, así como también lo hicieron Jordhy Thompson y Damián Pizarro, quienes ya viven sus primeras aventuras en el fútbol de Europa.

De ahí en más, ningún nombre ha logrado brillar del todo tras emerger desde la cantera del ‘Cacique’, aunque Francisco Marchant, Leandro Hernández, Manley Clerveaux y Nicolás Suárez, poco a poco comienzan a ganarse la confianza de Fernando Ortiz.

Pero desde la misma cantera del Popular, hoy emerge una figura que acaba de firmar su primer contrato como profesional: se trata de Cristián Díaz, jugador que, como muchos otros, comienza a hacer sus primeras armas en el profesionalismo y esta tarde estampó su ‘millonaria’ para ser oficialmente jugador de Colo Colo.

La curiosa historia de Cristián Díaz, la nueva joya de Colo Colo

Si bien la historia del chico Díaz puede parecer la de cualquier otro joven que comienza a formar sus primeros sueños como jugador del ‘Cacique’, arrastra un pasado algo alejado de lo que es el fútbol tal cual lo conocemos.

Y es que sus primeros grandes destellos como jugador logró exhibirlos no en el fútbol 11, sino en el fútbol 7, en donde incluso llegó a ser capitán de la Selección Chilena logrando un título internacional con La Roja en Costa Rica.

Colo Colo ficha a joya del fútbol 7 y ya está listo para debutar en el primer equipo (Foto: IG Cristián Díaz)

Aquella participación fue de hecho la que le significó ser considerado por Colo Colo, sumándose a la cantera alba y consolidándose como una de las grandes figuras de la Sub 18.

Cristián Díaz es uno de los 21 citados por Sebastián Miranda para el Mundial Sub 17 que se disputará dentro de unas semanas en Qatar. Gran noticia para los Albos, ya que a Fernando Ortiz le servirá para ir descontando minutos Sub 21.

¿Puede jugar Cristián Díaz en Colo Colo?

La respuesta es un sí rotundo. Al ser juvenil inscrito del ‘Cacique’, solo dependerá de su nivel y de lo que el ‘Tano’ Ortiz considere para ver si tiene posibilidades de debutar con el primer equipo. Dicho esto, no hay dudas de que se trata de un gran descubrimiento del cuadro popular, quienes se aseguraron fichando a una gran promesa del fútbol chileno.