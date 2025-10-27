Colo Colo salta a la cancha del Estadio Nacional esta tarde para enfrentar a Deportes Limache, compromiso clave en la lucha de los albos por meterse a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Hubo ruido interno en la semana previa del Cacique, toda vez que Fernando Ortiz decidió darles dos días libres a sus jugadores tras la lamentable derrota ante Coquimbo Unido que complicó las chances de decir presente en un torneo internacional el próximo año.

Ortiz en la lupa. | Foto: Photosport

Así también lo cree Marco Sotomayor, periodista y panelista de Círculo Central quien barrió el piso con el DT albo: “Hay un concepto que yo creo que define a Ortiz que es poco serio. Como el contrato que firmó, como entregarle libre a los jugadores en el momento en que están. Poco serio los jugadores también”, dijo.

“El tema es ese, en Colo Colo se hace todo mal y se reitera la impresión hacia afuera de que este año ya lo dio por perdido hace un largo tiempo. Ni siquiera les queda el fuego interno de ir por una Copa Sudamericana”, complementó.

Para el cierre, Sotomayor cree que el Cacique ya no tiene absolutamente nada que hacer en lo que resta de la temporada 2025 y lanza una dura frase para retratar el presente que vive el equipo: “Colo Colo está muerto, absolutamente muerto”, remató.

Colo Colo vs. Deportes Limache, día y hora

Colo Colo saltará a la cancha del Estadio Nacional este lunes 27 de octubre a las 6 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 25 de la Liga de Primera 2025 y donde los albos tienen la obligación de imponerse a su rival.