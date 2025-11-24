Colo Colo venció este domingo a Unión La Calera por 4 goles a 1 en el Estadio Monumental. En los primeros 24 minutos de juego el ‘Cacique’ ya lo ganaba por 3 a 0, lo que hizo pensar a muchos que los ‘Cementeros’ pudieron irse a casa sufriendo una goleada de proporciones.

Quien allanó el camino a la goleada del Popular fue Lucas Cepeda, autor del primer tanto de los Albos a los 8 minutos de partido quien nuevamente vuelve a destacar como la gran figura del plantel.

Lucas Cepeda volvió a ser la gran figura de Colo Colo, esta vez anotando un golazo ante Unión La Calera (Foto: Diego Martin/Photosport)

Así al menos lo ve el histórico seleccionado nacional Gonzalo Jara, quien en la edición de Los Tenores de ADN de esta tarde, declaró sin pelos en la lengua: “Para mí, el mejor del equipo… y dejo afuera Cepeda. Lo dejo afuera porque si fuera argentino estaría en el Atlético de Madrid hoy en día“.

Además, destacó a otra gran figura del Popular quien hoy asoma como una de las figuras más exportables del equipo: “Pero lo dejo afuera porque creo que para mí Vicente Pizarro se consolida como un volante confiable, que puede repetir partido a partido algo más allá de la media, y eso para mí tiene un valor mucho más grande”.

Gonzalo Jara se deshace en elogios para Lucas Cepeda y Vicente Pizarro

Los elogios del exzaguero de La Roja no quedaron allí, sino que insistió en que: “Al igual que a Cepeda, a Pizarro le tocó convivir en un Colo Colo que no tenía funcionamiento y que no tuvo durante casi todo el año”.

“Yo creo que a Colo Colo le faltó dinero para poder sacar en su momento o indemnizar a Almirón, que era el problema que Colo Colo tenía, así como lo tuvo la selección con Gareca en su momento”, complementó.

“Dentro de eso creo que es otro ritmo, otro juego. Creo que se entienden muy bien Méndez, Pizarro y Alarcón. Me gusta también porque cuando Colo Colo tiene la pelota juega 4-3-3, creo que tiene funcionamiento y es lo que Colo Colo no tuvo durante todo el campeonato”, sentenció.

