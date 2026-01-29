El directorio de Blanco y Negro aprobó en el día de ayer la salida de Esteban Pavez, capitán de los albos quien no era tenido en cuenta por Fernando Ortiz y ahora partirá al Alianza Lima de Perú dirigido por Pablo Guede.

Uno que se mostró contrario a la salida del ‘Huesi’ del Estadio Monumental es Gustavo de Luca, histórico de los albos quien ganó la Recopa Sudamericana en 1992 ante Cruzeiro: “Yo creo que merecía otra salida. A pesar de que no rindió la temporada pasada, es un referente y a esos se los cuida, se les despide bien y eso no está pasando en Colo Colo”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Fernando Ortiz sacó a Esteban Pavez de Colo Colo. | Foto: Photosport

“Uno cuando se va de un equipo y siente esas cosas, tiene que decirlas y no guardarse nada. Si la pasó mal, la pasó mal. El jugador se tiene que defender también cuando no se lo trata como lo merece”, agregó.

En el cierre, De Luca cree que los jugadores como Esteban Pavez deberían ser reconocidos de otra manera cuando dejen la institución: “Esa clase de jugadores merece otra salida de un club que le dio todo. Se fue, volvió… se merecía otra cosa”, cerró.

Más allá de las críticas, Esteban Pavez se despide de Colo Colo con 9 títulos bajo brazos y siendo el decimotercer jugador en la historia del Cacique que más veces se puso el indio en el pecho para entrar a una cancha.

En síntesis

Gustavo de Luca, campeón de la Recopa 1992, criticó la forma en que Esteban Pavez sale del club.

El mediocampista se marcha a Alianza Lima tras ganar 9 títulos durante su trayectoria en el Cacique.