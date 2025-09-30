Colo Colo ya dejó atrás la victoria ante Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025 y los días de descanso que dio Fernando Ortiz al plantel, donde el día de ayer retomaron los entrenamientos pensando en la reanudación de la Liga de Primera.

El Cacique no tendrá actividad oficial hasta el 19 de octubre, pero antes disputará una serie de partidos amistoso para no perder el ritmo competitivo y para que, de esa manera, Fernando Ortiz pueda probar alternativas.

En un principio, el Cacique debía enfrentar a Ñublense en Chillán, pero como se hizo costumbre en Chile, no se puede jugar fútbol por la mala disposición de Carabineros y las Delegaciones Presidenciales que se ponen tiritones con partidos de fútbol.

Colo Colo jugará ante Unión Española este miércoles. | Foto: Photosport

Tras la cancelación de ese partido, en la dirigencia del Cacique se movieron de manera rápida y ahora los albos enfrentarán este miércoles a Unión Española en el Estadio Santa Laura de Independencia, según informó el periodista Christopher Brandt.

¿Lo curioso? El compromiso será sin la presencia de hinchas en Plaza Chacabuco y en un horario que tampoco ayudaría a que nadie pueda ver el compromiso entre albos e hispanos: 11 de la mañana.

Así las cosas, Colo Colo tendrá un amistoso ante Unión Española y luego enfrentará a Deportes Puerto Montt en el sur del país, compromiso que podría correr riesgo conociendo a las autoridades de este país.

¿Hay transmisión para este partido?

El partido entre Colo Colo y Unión Española no contará con transmisión televisiva ni streaming, por lo cual los hinchas se van a quedar con las ganas de ver a ambos equipos.