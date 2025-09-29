Colo Colo ya dejó atrás el tremendo debut de Fernando Ortiz en el Campeonato Nacional 2025 y ahora entró de lleno en el receso por el Mundial Sub 20, donde los albos estarán varios días sin ver actividad de manera profesional.

El DT de los albos les dio un pequeño descanso a los jugadores antes de retomar las actividades en el receso mundialista, donde el Cacique tendrá que volver en un par de semanas para enfrentar a nada más ni nada menos que a Coquimbo Unido en el puerto pirata.

Pese a que la Liga de Primera 2025 está frenada por el Mundial Sub 20, igual habrá actividad en el fútbol chileno y el Cacique estará muy atento a un compromiso de Copa Chile el día de hoy entre Audax Italiano y Huachipato.

Colo Colo hinchará por Audax Italiano. | Foto: Photosport

¿La razón? Audax Italiano está en las semifinales de la Copa Chile y, además, en el tercer puesto de la Liga de Primera 2025, por lo tanto si gana la corona en el certamen nacional, la lista de clasificados a copas internacionales corre un puesto y el Cacique se vería beneficiado.

Lo anterior porque, actualmente, Colo Colo marcha en el octavo lugar de la tabla de posiciones y estaría quedando fuera de toda competencia internacional. Si los itálicos levantan el trofeo, los albos automáticamente entran a zona de copas.

Así las cosas, Audax Italiano contará con un espaldarazo hoy de Colo Colo para su duelo de Copa Chile, donde los hinchas del Cacique aguardan por un triunfo itálico para tener actividad internacional la próxima temporada.

Audax Italiano vs. Huachipato, día y hora

El compromiso entre itálicos y acereros por la ida de las semifinales de la Copa Chile arranca este lunes 29 de septiembre a las 7 de la tarde, partido que se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida.