Colo Colo se encuentra en un momento decisivo de la temporada, donde la experiencia de jugadores como Arturo Vidal se vuelve clave tanto dentro como fuera de la cancha.

En los últimos días, el experimentado volante ha generado comentarios constantes sobre su futuro, y su posible retiro del profesionalismo en el Cacique ha sido tema de debate entre los hinchas y distintos medios de comunicación.

“No he tomado la decisión y veré lo que es mejor para Colo Colo, lo importante es lograr el objetivo este año. Sería malo para Colo Colo quedar fuera de las copas sería muy feo, un fracaso. Todo depende de este año, nunca seré un estorbo para Colo Colo”, dijo tras el amistoso ante Deportes Puerto Montt.

Carlos Caszely le habla fuerte y claro al “King” Vidal

En medio de estas especulaciones, la voz de Carlos Caszely, ícono del conjunto Popular y del fútbol chileno, volvió a hacerse presente para entregar su visión sobre la situación del King.

“Cada jugador es el único que puede decidir cuándo se retira. No hay médico, dirigente, nada. El jugador es el que tiene que tomar la decisión de saber cuándo irse”, manifestó el Rey del Metro Cuadrado a ADN Deportes.

Carlos Caszely y Arturo Vidal en la despedida de Jaime Valdés | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

“Tiene contrato y hay que respetarlo. Arturo no le puso una pistola al dirigente para que lo contrataran. Lo fueron a buscar, lo trajeron, por lo que hay que respetar el contrato, para bien o para mal”, agregó el ex seleccionado nacional.

Los números de Arturo Vodal en este 2025

Entre torneos locales y Copa Libertadores, Arturo Vidal ha disputado hasta el momento un total de 1.582 minutos en cancha durante 23 partidos, en los que registra tres goles y una asistencia.