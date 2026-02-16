Colo Colo tuvo que esperar hasta el último suspiro para poder sumar tres puntos que lo dejan en la parte alta de la Liga de Primera 2026 y con altas expectativas de cara al compromiso contra O’Higgins de Rancagua esta semana.

Más allá del triunfo albo, los cerca de 30 mil espectadores que llegaron el día de ayer al Estadio Monumental sufrieron con el juego del equipo y, bien entrado el segundo tiempo, los hinchas empezaron a perder la paciencia.

Con diversos cánticos, la parcialidad alba le recordó al plantel los sueldos millonarios que ganan a cambio de un pobre nivel de juego que incluso hace que el hincha albo más acérrimo dude con ilusionarse.

Los jugadores, en todo caso, no fueron los únicos apuntados: en el sector Arica -donde se ubica la Garra Blanca- se desplegó un lienzo en contra de Daniel Morón y su gestión: “Morón, gracias por el 91, pero tu tiempo se acabó”, decía.

Cabe mencionar que el Cacique tuvo un complico Mercado de Fichajes en el verano y no llegó ninguna figura descollante y partieron varios jugadores, donde el histórico campeón de la Copa Libertadores fue el gran apuntado.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo busca ilusionarse en la Liga de Primera 2026 y ahora tendrá un duro compromiso ante O’Higgins en la antesala del Superclásico frente a la U.

En síntesis

Cerca de 30 mil espectadores asistieron al Estadio Monumental para el partido de Colo Colo.

La hinchada desplegó un lienzo exigiendo la salida de Daniel Morón de su gestión.