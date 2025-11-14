A una semana de las polémicas declaraciones de Esteban Pavez, en el entorno de Colo Colo todavía no perdonan al capitán del Cacique, quien en el podcast del Sifup opinó que Universidad Católica es la institución más importante del país.

Hasta el momento, el repudio del pueblo albo al Huesi ha sido generalizado, aunque hay algunos que son más mesurados. Ejemplo de aquello es el histórico Eddio Inostroza, quien en diálogo con BOLAVIP se dirigió con sabiduría al volante de 35 años.

“La verdad que fueron bien desatinadas, no tenía para qué hacer esas declaraciones que hizo. Tampoco hay que desconocer todo lo que ha entregado este chico en Colo Colo, sin tener su rendimiento óptimo (en la actualidad), pero sí reconocer lo que hizo en Colo Colo”, comenzó diciendo el exfutbolista y entrenador.

“Yo creo que la embarró olímpicamente y si es que queda, va a tener que soportar el chaparrón que le viene, va a ser una constante. Seguramente no va a entrar como titular, pero entraría desde atrás, también lo van a pifiar. O sea, va a tener que poner el cuero duro”, agregó.

“Se le viene fuerte, va a tener que conversar mucho. En este tema no se trata de pedir perdón, se trata de pedir disculpas a la hinchada y al club en general”, completó el cinco veces campeón con los albos.

Eddio Inostroza es una de las voces autorizadas para hablar de Colo Colo. (Foto: Javier Torres/Photosport)

En la misma línea, quien fuera la mano derecha del técnico Mirko Jozic en el Colo Colo que logró la Copa Libertadores 1991, finalizó con un ejemplo cotidiano respecto a los dichos de Pavez.

“No sé cuál sería la intención, me gustaría conversar con él, cuál sería la intención de haber hecho esa declaración. Uno de repente piensa que la vecina es más bonita que mi señora, pero para qué lo voy a decir“, cerró Yeyo Inostroza.

