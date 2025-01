En Colo Colo están preparando el arribo de los últimos refuerzos para esta temporada 2025, donde hasta ahora han presentado al volante argentino Claudio Aquino y al delantero uruguayo Salomón Rodríguez.

Pero en las próximos horas el cuadro popular oficializará a nuevos nombres para ponerse al día en el mercado de fichajes, donde uno de los que está cerca del Estadio Monumental es el defensa nacional Sebastián Vegas del Monterrey de México.

Y un histórico de ambos clubes conversó con BOLAVIP para respaldar la decisión del Cacique de contar con el jugador de 28 años. Se trata del exfutbolista Alejandro Hisis, que hace poco compartió con el formado en Audax Italiano.

“Zurdo, central zurdo, no está jugando mucho en México ahora, pero tuvo una campaña muy buena tanto en Monterrey como en Morelia. Lo que pasa es que el Seba la experiencia que tiene, es seleccionado chileno también, yo pienso que nos va a ayudar“, comenzó diciendo.

“Tiene el perfil para jugar con izquierda, zurdo, claro que ahí lo podría hacer (Erick) Wiemberg también. Yo pienso que igual puede, no sé, ocupar a Wiemberg más como lateral volante y poner a Vegas ahí. Le da opciones, claro que sí. El Seba no es tan alto como (Maximiliano) Falcón que se fue, pero sí está haciendo unas buenas contrataciones y en los puestos que se necesita“, agregó.

En la instancia, se refirió a la cercanía que tiene con el zaguero chileno que viene de estar los últimos ocho años en la liga mexicana.

“Dios quiera que al Seba le vaya bien, tuve la suerte de compartir con el Seba allá en Monterrey, en una ocasión que me hicieron un homenaje hace no mucho. Me regaló su camiseta y le deseo la mayor de las suertes“, completó.

Sebastián Vegas se acerca a Colo Colo, pero su fichaje aún no está cerrado. (Foto: Getty Images)

La temporada 2025 de Colo Colo

En la misma línea, el Chino Hisis se refirió a lo que cree de esta nueva campaña del campeón del fútbol chileno, quien también llegó a cuartos de final en la Copa Libertadores 2024.

“Ya lo hizo la temporada pasada, llegó a instancias importantes en Copa Libertadores, yo pienso que la pretensión ahora es superar eso y todos los colocolinos esperamos que así sea”, indicó.

Así también, quien fue campeón de la Copa Interamericana con los albos en 1992, llamó a considerar que los refuerzos más allá de los nombres, son apuestas y que deben darse varias condiciones para que puedan rendir.

“Tu sabes que todas las contrataciones nuevas son apuestas, nada te asegura nada. Dios quiera que en esta ocasión se adapten rápido los que lleguen y que puedan seguir riendiendo los que ya rindieron”, concluyó.