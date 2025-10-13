Colo Colo femenino ha sacado la cara por los Albos en este centenario. El equipo encabezado por la DT brasileña, Tatiele Silveira, se instaló este domingo en los cuatro mejores equipos de la Copa Libertadores tras vencer a Libertad por la cuenta mínima.

El gol del “Cacique” fue obra de la gran heroína del certamen: Mary Valencia. La jugadora marcó el que fue su quinto tanto personal en este torneo, alzándola como la segunda máxima artillera de toda esta edición.

Por si fuera poco, el cuadro popular, además de estar invicto, no ha recibido goles en su portería. Gran responsable de ello ha sido la golera Ryann Torrero, quien este domingo tuvo al menos dos grandes intervenciones salvando la caída de su portería.

La gran cábala de Colo Colo femenino en esta Copa Libertadores

Como todo gran equipo, las Albas tienen su cábala en este certamen, tal cual lo hizo el equipo masculino en 2024 cuando llegaron hasta los cuartos de final del máximo torneo de clubes de Sudamérica con “Freed From Desire”.

Pero el equipo de Tatiele Silveira no se inspiró en ninguna moda, sino que en el mismo Colo Colo de Mirko Jozic en 1991, cuando el cuadro compuesto por grandes figuras como Lizardo Garrido, Marcelo Barticciotto, Jaime Pizarro y más, disfrutaba de sus éxitos al ritmo de “Sopa de Caracol”.

Colo Colo femenino se instala en semifinales de Copa Libertadores (Foto: Colo Colo fem)

A través de las redes sociales de algunas figuras del plantel femenino, se ha visto a las jugadoras del popular disfrutando de este éxito de Banda Blanca en 1991.

Sin dudas una gran inspiración para el equipo comandado por la brasileña a quien ya postulan como la sucesora de Luis Mena en La Roja femenina adulta.

Colo Colo femenino enfrenta a Deportivo Cali en semifinales de Copa Libertadores

Luego de imponerse ante Libertad en cuartos de final, ahora Colo Colo femenino irá en busca de la gran final ante el Deportivo Cali de Colombia, equipo que dejó en el camino al Sao Paulo de Brasil, rival al que las Albas habían vencido por la mínima en fase de grupos.

El encuentro del “Cacique” frente a las cafetaleras será el miércoles 15 de octubre desde las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.