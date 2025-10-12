Colo Colo femenino se instaló en las semifinales de la Copa Libertadores. Mary Valencia volvió a ser la heroína del “Cacique” en el certamen continental, anotando el único tanto con que las albas vencieron a Libertad de Paraguay.

Las albas fueron dominadoras absolutas de principio a fin. En la primera parte hubo claras chances de gol, aunque faltó el último paso para concretar la apertura de la cuenta.

Fue recién a los 60 cuando apareció la salvadora Mary Valencia, quien tras un gran centro de Michelle Olivares, logró anotar de cabeza para poner el 1 a 0 del popular en el Florencio Sola ante el conjunto “Guaraní”.

Si bien las paraguayas buscaron e incluso tuvieron el empate cerca del 75′, Ryann Torrero estuvo notable para salvar el arco colocolino y así darle la tranquilidad a las de Tatiele Silveira.

Con este resultado, Colo Colo femenino se mete en semifinales de Copa Libertadores y espera por su rival que saldrá del duelo entre Deportivo Cali y Sao Paulo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo por las semifinales de Copa Libertadores femenina?

El partido de las albas por las semifinales de la Copa Libertadores femenina, se jugará el próximo miércoles 15 de octubre desde las 16:00 horas también en el Estadio Florencio Sola de Banfield.

Mary Valencia volvió a ser la heroína de Colo Colo en Copa Libertadores (Foto: Colo Colo fem)

Como mencionábamos, el rival saldrá del compromiso entre Sao Paulo y el Deportivo Cali. Brasileñas y colombianas se enfrentan esta tarde desde las 20:00 horas de este domingo 12 de octubre.