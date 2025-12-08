La dura derrota de Colo Colo ante Audax Italiano dejó a los albos sin nada para el 2026 en lo que a competiciones internacionales se refiere, y al entrenador Gustavo Ortiz caminando por la cornisa.

BOLAVIP conversa con el periodista Rodrigo Herrera, el que no tiene pelos en la lengua para dejar en claro que el uruguayo debe partir por no cumplir los objetivos trazados en Macul.

“Para mí Ortiz no cumplió. O sea, cuando tú llamas a un bombero, ¿cierto? Es para que apague el incendio y acá, la verdad, es que yo veo a Colo Colo todavía con varios flancos encendidos que han sido la tónica de un mal rendimiento durante todo el año”, dispara.

Agregando que “yo creo que no cumplió, y como no cumplió, insisto, puta, si tú tienes un incendio, llama a un bombero para que apague el incendio, no para que lo deje cierto medio encendido. Y acá creo que él no ha mostrado condiciones para seguir, más allá de que tal vez la economía de Colo Colo”.

Rodrigo Herrera destroza a Fernando Ortiz.

El periodista además pone en duda la capacidad técnica de Fernando Ortiz, asegurando que en el medio nacional hay estrategas superiores.

“La crisis en la que está, obligue a mantenerlo en el cargo, pero yo creo incluso que en el medio chileno hay mejores opciones que Ortiz. O sea, Jaime García es más que Ortiz, no me cabe ninguna duda, por ejemplo.Gustavo Huerta es más que Ortiz, ¿me entiendes?”, asegura.

Rodrigo Herrera apunta a los jugadores

“Hay un detalle grande, porque acá nosotros muchos centramos la crisis de Colo coro, porque hace un 2025 para el olvido, en lo que pasó el 10 de abril, con Fortaleza, en los problemas directivos, pero digamos la cuestión, este equipo, el plantel más millonario de la historia de Colo Colo, también manchó el Centenario con su bajo rendimiento. Es una cuestión que los jugadores tienen que asumir. Está bien, llegó el minuto en que tampoco se la lleven pela”, cerró.