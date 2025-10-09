Colo Colo sufrió una inesperada caída en lo que fue su encuentro amistoso ante Puerto Montt en el sur de nuestro país, en la que los ‘Albos’ cayeron por 2-1 y se llenan de dudas para lo que es la recta final del torneo nacional.

Después del partido, el entrenador Fernando Ortiz conversó con la prensa en zona mixta y habló de la actuación de los jugadores juveniles en el ‘Cacique’, a quienes los respaldó por completo.

“En toda carrera de futbolista hay equivocaciones donde ellos tienen que ser conscientes de las experiencias que pueden acumular en estos partidos, hay jóvenes para destacar”, parte señalando Ortiz.

En esa línea, el DT argentino expresó su completo apoyo a Eduardo Villanueva, quien fue el gran apuntado dentro de esta derrota de Colo Colo tras sus dos fallos en los goles.

“Eduardo (Villanueva) tiene toda la confianza mía y de sus compañeros, son experiencias que uno va adquiriendo en este tipo de partidos, tiene toda la confianza mía y de sus compañeros”, remarca.

Ortiz descarta más amistosos en Colo Colo

Finalmente, Ortiz confirmó una negativa noticia que trastoca todos sus planes en Colo Colo y es la de tener un amistoso más previo al duelo ante Coquimbo Unido, en la que indicó que el equipo hará un duelo de preparación entre el mismo plantel y ese será su último partido antes de enfrentar a los ‘Piratas’.

“Este fue el último partido amistoso que teníamos pactado, se nos cayó Palestino el fin de semana, es muy entendible por su parte, haremos fútbol entre nosotros el domingo seguramente”, cerró.