Este miércoles Deportes Puerto Montt dio la sorpresa ante Colo Colo en partido amistoso que se disputó en el Estadio Chinquihue, donde los salmoneros se impusieron por 2-1 con remontada incluida.

Los pupilos de Jaime Vera remaron desde atrás, ya que los albos comenzaron en ventaja con el golazo de Cristián Riquelme a los 33 minutos del primer tiempo.

Pero en el complemento el Cacique pagó muy caro los errores del arquero Eduardo Villanueva, quien fue protagonista en ambas conquistas de los Hijos del Temporal.

Primero a los 67 minutos cuando el golero de 20 años salió del área para intentar rechazar un balón, pero chocó con su compañero Bruno Gutiérrez, dejando servido el gol al volante puertomontino Giovanni Bustos.

Y eso no fue todo, ya que a los 79′ Villanueva volvió a cometer un fallo para la conquista de José Cárdenas, quien disparó de media distancia y el balón le pasó entre las piernas al golero.

Después de esto Colo Colo no pudo encontrar la igualdad y terminó cayendo en su visita a la capital de la Región de Los Lagos, ante el líder de la Segunda División (tercera categoría profesional del balompié nacional).

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Ahora los dirigidos por Fernando Ortiz deberán alistarse para el retorno de la Liga de Primera tras el receso por el Mundial Sub 20, ya que el domingo 19 de octubre enfrentarán al puntero Coquimbo Unido a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.