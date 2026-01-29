La reunión de directorio celebrada por Blanco y Negro el día de ayer dejó varias novedades, donde una de las principales es la partida de Cristián Zavala hacia Coquimbo Unido en calidad de préstamo.

El jugador, quien pertenece al Cacique, habría pedido a la dirigencia partir al cuadro pirata para disputar la Copa Libertadores y se le dio en el gusto, pese a la gran crítica que generó dentro de los hinchas albos.

Si bien algunos despertaron la hipótesis de que su fallido penal ante Peñarol gatilló su salida, Jaime ‘Pillo’ Vera no lo cree así: “Lo del penal yo lo descarto. Es una determinación técnica y de que el jugador no quiere estar”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Zavala, nuevamente, no dio el ancho en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Lo del penal termina siendo una anécdota, no creo que eso haya determinado su salida hacia Coquimbo Unido”, complementó sobre el ridículo mundial que hizo Zavala y que salió en todos los portales deportivos del mundo.

En el cierre, Pillo Vera cree que la explicación a la salida de Zavala es muy simple y la atribuye a que el jugador se niega a defender la camiseta del Cacique: “Él no quiere estar en Colo Colo y es lo primordial, lo principal”, detalló.

Ahora, falta que Colo Colo y Coquimbo Unido ultimen los detalles del contrato, pero es una certeza de que el jugador no formará parte del plantel albo que disputará la temporada 2026.

En síntesis

Cristián Zavala parte a Coquimbo Unido en calidad de préstamo para la temporada 2026.

La salida se oficializó tras la reunión de directorio celebrada por Blanco y Negro ayer.