Colo Colo llegó esta tarde al Santa Laura con la clara misión de sumar de a tres frente a Unión Española en un encuentro que, para ambos equipos era una verdadera final.

Si bien los hispanos comenzaron dominando las acciones durante gran parte del primer tiempo, fue el ‘Cacique’ el equipo que logró pegar primero en el recinto de Independencia.

Tras una gran asistencia de Claudio Aquino, Javier Correa aprovechó de sacarse a la defensa hispana para batir al meta y decretar la apertura de la cuenta en el Santa Laura, dejando a los Albos provisoriamente con los tres puntos.

Cabe destacar que el Popular busca acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales, mientras que el elenco de Miguel Ramírez necesita con suma urgencia volver al triunfo para salir de la zona de descenso.

Así fue el gol de Javier Correa para Colo Colo

