El sábado Colo Colo logró su primera victoria en la Liga de Primera 2026 tras vencer por 2-0 a Everton de Viña del Mar, en el que fue su estreno de local en el Estadio Monumental.

Los autores de los goles del Cacique fueron el juvenil Yastin Cuevas y el delantero argentino Javier Correa. Este último abrochó el triunfo en los descuentos, tras un contragolpe que lideró Leandro Hernández.

En ese momento, el cordobés festejó la anotación haciendo unas señas con sus manos, acercándose una a la oreja y otra a la boca pidiendo silencio. También apuntó a una zona de la tribuna Rapa Nui del Monumental, gestos que no cayeron nada bien entre los hinchas del cuadro popular.

Luego del partido, el futbolista de 34 años tuvo que salir a dar explicaciones por esta celebración, aclarando que no fue dirigida a la hinchada ni a nadie.

“Si se mal interpretó mi festejo de gol, lo aclaro acá. No fue dirigido a la gente ni a nadie en especial. Pido disculpas si lo tomaron así. Un abrazo a todos y a seguir trabajando”, escribió Correa a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el goleador trasandino ya había polemizado hace algunas semanas tras anotar un doblete en el partido amistoso contra Alianza Lima en la Serie Río de La Plata, donde en ese entonces se lanzó contra sus críticos.

