Estos días, se dijo nuevamente que el exjugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, habría estado en rebeldía tras no regresar a las prácticas con el Orenburg en Rusia. Sin embargo, el propio jugador desmintió aquello.

Este miércoles, en diálogo con ADN Deportes, la expromesa alba rompió el silencio y reveló que pronto estará de regreso con su club, donde también aseguró que no se cierra a algún día retornar a Macul.

“Yo voy a Turquía a presentarme a la pretemporada de mi actual equipo. Pude resolver los problemas que tuve acá, así que vamos hacia allá”, dijo el jugador en primera instancia.

Luego, indicó que los trascendidos de la prensa sobre una supuesta actitud de rebeldía son falsos: “El tema de la rebeldía es totalmente mentira, yo resolví unos problemas que tenía aquí en Chile. Estoy contento de volver al equipo y poder sumar”.

Jordhy Thompson no oculta su deseo de regresar a Colo Colo

No solo habló de su presente en el Orenburg, sino que además abordó el tema de un posible retorno al cuadro que lo formó: “Yo no le cierro las puertas a Colo Colo y nunca lo voy a hacer. Obviamente, me gustaría volver al club que me formó, pero eso ya no depende de mí”.

“Siempre he querido volver y devolverle a la gente el cariño que me han dado hasta el día de hoy. Así que espero en algún momento poder volver para regalarle a Colo Colo todo lo que me dio y, si dios quiere, salir campeón“, cerró.