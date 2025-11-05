Colo Colo no ha dado el ancho este 2025 y se quedó sin título alguno en esta temporada. Los refuerzos que llegaron al Popular este año no lograron rendir como se esperaba y es por ello que en Macul ya quieren dejar atrás este año para el olvido y enfocarse de lleno en la próxima temporada.

Desde hace algunos meses incluso ya suenan algunos nombres para el ‘Cacique’, club que debe también definir quién será el técnico que conforme el próximo plantel dado que la continuidad de Fernando Ortiz no está en absoluto garantizada, menos viendo la irregularidad que atraviesa el equipo.

Cinco refuerzos que buscaría Colo Colo para la próxima temporada

El primero en la lista sigue siendo Diego Valdés, volante que no vive el mejor pasar en Vélez Sarsfield, club al que llegó desde el América de México. No es primera vez ni primer mercado que el mediocampista que apareció regularmente en las nóminas de La Roja suena como refuerzo albo. En esta pasada eso sí, se habla que incluso el jugador podría llegar como trueque por Claudio Aquino, quien en 2024 se consagró campeón con el ‘Fortín’ siendo el mejor jugador de la liga trasandina.

Diego Valdés coquetea con Colo Colo desde hace bastante rato (Foto: Photosport)

Le sigue la gran figura del torneo chileno Matías Palavecino, quien se acaba de consagrar como campeón con Coquimbo Unido este fin de semana recién pasado tras vencer por 2 a 0 a Unión La Calera a falta de nada menos que de cuatro fechas para el término del certamen.

Matías Palavecino suena en Colo Colo pero también en los otros grandes del fútbol chileno (Imagen: Photosport)

Y en el arco los Albos quieren volver a dar un salto de calidad, por lo que Gabriel Arias comenzó a sonar con fuerza estos días, más aún tras perder el puesto de titular en Racing. Punto a favor de una posible negociación, es que el exnúmero 1 de Selección Chilena queda como agente libre a fines de este 2025 y difícilmente renueve su vínculo con la ‘Academia’.

Gabriel Arias ya no goza de titularidad indiscutida en Racing y su próxima parada podría estar en Pedrero (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Pero además de los tres nombres que ya sonaban hace algunas semanas esta vez se suman dos más a la lista. Uno es el delantero formado en Macul Jordhy Thompson, quien manifestó incluso su deseo de volver en diálogo con Radio ADN: “Me gustaría, pero la gente no sabe que eso ya no depende de mí, tiene que haber interés del club, pero obvio, las ganas de estar en Colo Colo es increíble. Cuando uno se va de ahí, uno se da cuenta de lo grande que es”.

Jordhy Thompson confiesa su deseo de volver a Colo Colo pero asegura que todo dependerá del propio club (Foto: Instagram Jordhy Thompson)

Finalmente, ante la casi segura salida de Mauricio Isla de Colo Colo, el nombre de Francisco Salinas, lateral derecho y también campeón con Coquimbo Unido, también ha sido vinculado también con el ‘Cacique’ en los últimos días.

Francisco Salinas comienza a sonar en Colo Colo ante la inminente partida de Mauricio Isla (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

En resumen

Diego Valdés, volante de Vélez Sarsfield, suena como refuerzo y posible trueque por Aquino.

Matías Palavecino, figura y campeón con Coquimbo Unido, es el segundo nombre en la lista.

Gabriel Arias, arquero de Racing, suena ante su inminente condición de agente libre a fines de 2025.

El delantero Jordhy Thompson manifestó en Radio ADN su deseo de volver al ‘Cacique’.

Francisco Salinas, lateral campeón de Coquimbo Unido, es vinculado por posible salida de Isla.