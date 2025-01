En Colo Colo tienen todo listo para su estreno oficial por la temporada 2025, que será mañana ante Deportes Limache por la primera fecha del Grupo B en la Copa Chile.

Los albos serán locales en el Estadio Monumental, partido que se disputará desde las 20:00 horas. Y en la previa habló el entrenador Jorge Almirón en conferencia de prensa, donde se refirió a cómo se rearmó el plantel para esta nueva campaña, en la que sumaron cinco refuerzos.

En la instancia, el técnico argentino destacó a los últimos fichajes, como lo son los volantes Felipe Méndez, Tomás Alarcón y el defensa Sebastián Vegas.

“Es muy difícil el rearmado de un plantel de un equipo que sale campeón, se van seis o siete jugadores importantes. Entonces tienes que buscar reemplazar esos lugares con ciertos requerimientos, ciertas características y han llegado jugadores que tienen que conocer el club, tienen que insertarse. Más allá que tienen experiencia, son todos chicos que juegan en Europa y Seba que viene de Monterrey que es un club importante, que está siempre obligado a ganar“, comenzó exponiendo.

“Llegan a un club que te exige siempre ganar, venimos de salir campeón y cuando uno gana es como una droga, estás siempre obligado pero es una necesidad, uno se acostumbra a eso“, agregó el ex DT de Boca Juniors.

Los refuerzos que no serán de la partida en Colo Colo ante Deportes Limache

También, Almirón aprovechó de aclarar que los tres nombres antes mencionados no serán titulares ante Limache, ya que no los quiere exponer y prefiere que se sigan adaptando al plantel, grupo en los que también entra el retornado Emiliano Amor. Aunque en el caso de Vegas, lo probó en la formación.

“Vienen de no entrenar, por más que hayan venido de pretemporada, no es lo mismo que entrenar con un plantel y para mí sería un riesgo ponerlos de entrada mañana, así que no van a jugar de entrada. Sí van a ser parte de la concentración, van a estar en el banco de suplentes. Si tienen que entrar unos momentos, lo pueden hacer, pero quiero cuidarlos, quiero que la gente los vea bien, quiero que se inserten en el plantel, en el vestuario, cada uno va a ir encontrando su rol. Hoy los quiero cuidar para tenerlos bien lo antes posible”, explicó el estratega de 53 años.

Felipe Méndez, Sebastián Vegas y Tomás Alarcón no serían titulares en el estreno de Colo Colo.

La evaluación final del mercado de fichajes

En la instancia, el oriundo de San Miguel hizo una evaluación final del mercado de fichajes de Colo Colo, el que ya dieron por cerrado, y donde habría quedado bastante conforme con las contrataciones.

“Claro que estoy conforme, fue exhaustiva la búsqueda porque no era fácil. Por suerte los chicos que vinieron vienen con mucho entusiasmo, estan muy ilusionados, van a aportar muchísimo con el correr de los entrenamientos, de los partidos”, comentó.

“Todo empieza de cero, armar un equipo lleva tiempo y los resultados son los que van avalando la confianza y el equipo. Se van a tener que ensamblar los jugadores, llegaron muy buenos jugadores, pero lo bueno que tienen calidad y tienen muchísimo entusiasmo. Entienden que es un club grande y los veía muy contentos, muy entusiasmados por llegar al club“, completó el exfutbolista.