En Colo Colo han dado varios golpes en lo que va del mercado de fichajes para la temporada 2025, año en que celebran el centenario del club y desde ya lo están haciendo a lo grande.

Hasta ahora el Cacique lleva cinco incorporaciones, todos traídos desde el extranjero, entre ellos tres chilenos que está repatriando desde Europa y Norteamérica.

Todo comenzó con el fichaje del volante argentino Claudio Aquino, quien viene de ser campeón con Vélez Sarsfield y elegido el mejor jugador de la liga trasandina.

Luego llegó el delantero uruguayo Salomón Rodríguez de Godoy Cruz, una apuesta en ataque considerando que este jugador tiene 24 años y viene de anotar ocho goles al otro lado de la cordillera.

Claudio Aquino es el gran fichaje de Colo Colo este 2025. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Y el miércoles 22 de enero volvió a salir humo blanco en el Estadio Monumental pero esta vez por partida triple, con el defensa Sebastián Vegas más los volantes Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón.

Tras aquello, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no descartó que el equipo que dirige Jorge Almirón pueda seguir reforzándose: “No, no está cerrado, no está cerrado. Estamos abiertos a escuchar al técnico, estamos abiertos a ver de qué manera, en alguna parte, siempre podemos mejorar el equipo”.

Mientras que por el lado de las salidas en comparación al plantel 2024, que fue campeón del Campeonato Nacional, la Supercopa y llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, en total son ocho los jugadores que partieron de Macul.

A eso se suman otros nueve futbolistas que fueron enviados a préstamo, a otros equipos de Primera División y algunos al Ascenso.

Revisa a continuación el resumen del mercado de fichajes de Colo Colo

Altas: Claudio Aquino (Vélez Sarsfield), Salomón Rodríguez (Godoy Cruz), Víctor Felipe Méndez (CSKA Moscú), Tomás Alarcón (Cádiz CF) y Sebastián Vegas (Monterrey).

Bajas: Leonardo Gil (Huracán), Emiliano Amor, Ramiro González (Everton), Gonzalo Castellani (Ferrocarril Oeste), Guillermo Paiva (Junior de Barranquilla), César Fuentes (Deportes Iquique), Carlos Palacios (Boca Juniors), Maximiliano Falcón (Inter Miami).

A préstamo: Matías Pinto (La Serena), Jeyson Rojas (La Serena), Dylan Portilla (Deportes Limache), Bryan Soto (Deportes Iquique), Martín Ballesteros (La Calera), Felipe Yáñez (La Calera), Diego Ulloa (La Calera), Julio Fierro (Deportes Copiapó) y Pedro Navarro (Unión San Felipe).