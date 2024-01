En Colo Colo hoy en día es un importante tema lo que es las situación de Arturo Vidal y su inminente retorno al club que lo vio nacer, algo que podría quedar acordado en las próximas horas.

Ante este importante tema, el ex futbolista de Colo Colo, Jorge Valdivia tomó la palabra en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN y habló sobre la lentitud que ha tenido el ‘Cacique’ para poder abrochar la llegada del ‘King’.

“Vidal ha estado muy tranquilo, cualquier otro hubiera mandado al carajo a Blanco y Negro, porque él siente que a pesar de todo lo que él viene diciendo hace mucho tiempo, que él quería jugar en Colo Colo, nunca se acercaban a conversar con él”, partió señalando Valdivia.

Para las pretensiones del ‘Bicampeón de América’ esto estaría llegando a un buen puerto, algo que el ‘Mago’ aplaude y espera que se pueda concretar “eso es pasado, por suerte para él, su intención y lo que él quiere, su deseo de jugar en Colo Colo al parecer se han acercado sus posiciones”.

Almirón sigue esperando por Vidal | Foto: Photosport

Valdivia y la gran mentalidad de Vidal

Jorge Valdivia dentro de lo que ha sido las variadas oportunidades que pudo compartir camarín con Arturo Vidal en la Selección Chilena, reveló un increíble hecho de superación que tuvo el ‘King’ tras lo que fue su recuperación de operación de rodilla, en la que luchó con todo para ir al Mundial de Brasil 2014.

“Yo estuve presente ahí y la rodilla la tenía hecha pebre y destrozada y estaba mañana, tarde y noche entrenando, entrenando y entrenando con el cubano José Amador, que trabajaba con Sampaoli. Nosotros dormíamos y él estaba entrenando y tratando de recuperar en la clínica con trabajos físicos y de gimnasio”, esgrimió.

Finalmente, Valdivia remarca que todo ese gen competitivo que tiene Arturo Vidal puede ser de gran importancia para Colo Colo en este 2024.

“Uno lo conoce más y se siente con el derecho de poder decirlo, claramente en Blanco y Negro no lo conocen y no saben de estos antecedentes. Lo mental en Arturo es un plus que tiene por sobre muchos”, concluyó.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en su último club?

El último club de Arturo Vidal fue el Athletico Paranaense, equipo en el que jugó nueve partidos entre Brasileirao y Copa Libertadores, en el que no pudo aportar con goles, ni asistencias.