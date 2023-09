Arturo Vidal finaliza contrato a final de temporada con el Athletico Parananense. En Colo Colo aparece la opción, Gustavo Quinteros le abrió las puertas, mientras que le director de Blanco y Negro, Aníbal Mosa aseguró que quería contar con él. Por su parte, el presidente de la concesionaria Alfredo Stöhwing se mostró abierto a analizar el tema. Todas estas conversaciones al interior del Cacique serán una vez finalizada la competencia.

Juan Cristóbal Guarello se refirió a una posible llegada del King y sugiere forma de vínculo contractual. “Creo que a Vidal habría que pagarle por partido jugado, eso podría ser y tenerle una rayada de disciplina fuerte, pero resulta que en Colo Colo la disciplina no ha sido precisamente el buque insignia en los últimos años”, dice en su programa La Hora de King Kong.

El comunicador opina sobre el tema de la conducta en el cuadro Albo.” Vidal va a decir me dicen a mí y los cabros van a jugar pichangas po’. A mí me dicen y los otros. Colo Colo no es precisamente el ejemplo de disciplina”.

Guarello comenta cómo, a su manera de ver, podría ser una incorporación del King al Cacique. “Primero evaluación física, pero independiente, porque tiene muchos médicos amigos, que no se la haga Quinteros, que se la haga independiente, consultor externo, con resonancia, con toda la cuestión”.

“Segundo, un contrato por minuto jugado, que también tenga premio por logro conseguido, también estimularlo y el tema de la disciplina. Resulta que Vidal va a llegar al camarín, los jugadores se vuelven locos y Vidal manda ahí. Entra y es dueño del camarín”, complementa.

Arturo Vidal finaliza contrato a fin de temporada con el Athletico Paranaense (Foto: Photosport)

Además asegura que en buena condición física, el ex Juventus puede marcar la diferencia. “Si Vidal viene bien físicamente, ojo que en el fútbol chileno llegó (Joaquín) Larrivey y marcó diferencias. Seamos justos, Larrivey marca diferencia. ¿Qué pasa con los jugadores que vuelven al fútbol chileno? Que vuelven, vienen todos los amigos, arman el terrible mambo y no rinden”.

¿Cuántos títulos ganó Arturo Vidal en Colo Colo?

Arturo Vidal logró tres Campeonatos Nacionales con el Cacique: Apertura 2006, Clausura 2006 y Apertura 2007. Tras el tricampeonato partió al Bayer Leverkusen para iniciar su exitosa carrera en Europa.