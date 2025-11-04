Colo Colo se volvió a ilusionar el sábado pasado con lograr la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026, toda vez que derrotó a Ñublense en Chillán y se mantiene a 4 puntos de la zona de clasificación.
Uno que no dijo presente ante los chillanejos en el Estadio Nelson Oyarzún fue Arturo Vidal, quien había jugado ante Deportes Limache, pero una lesión lo marginó de poder decir presente en el triunfo albo en el sur.
En esa línea, fue el periodista Daniel Arrieta quien en TNT Sports reveló el estado real de Arturo Vidal y si podrá decir presente o no ante Unión Española este sábado: “Para Fernando Ortiz es titularísimo. Está con una contractura y hay que ver cómo avanza esta semana”, dijo.
“Fernando Ortiz no se quiso anticipar el sábado para ver si Vidal estaba ante Unión Española y hay que ver cómo avanza esta semana”, recordó sobre las palabras del entrenador de Colo Colo post triunfo ante Ñublense.
¿Plazos? Daniel Arrieta pone día para determinar la presencia del King ante el cuadro hispano este sábado: “Tipo miércoles o jueves se verá si Vidal puede volver o si quedará afuera y vuelve al siguiente partido para que se recupere de buena manera de esta contractura que es muscular”.
Así las cosas, Fernando Ortiz tendrá que esperar a tener un poco más encima el partido ante Unión Española para ver si podrá contar o no con Arturo Vidal en el equipo titular pensando en una nueva ‘final’.
