La temporada 2025 del centenario de Colo Colo no fue como lo esperaban ni los hinchas ni la dirigencia alba, en donde el Cacique ha tenido que convivir con el fracaso absoluto tanto en el ámbito local como en el internacional.

Con una escasa posibilidad de poder clasificar a copas internacionales para la próxima temporada, en la dirigencia alba ya están viendo como abaratar costos y para eso se produciría una masiva salida de jugadores según informó el diario La Tercera.

Salomón Rodríguez no seguiría para la próxima temporada. | Foto: Photosport

El matutino señala que “La dirigencia ya se mueve para ejecutar una poda salarial profunda. Las salidas proyectadas incluyen a Sebastián Vegas, a quien Colo Colo le deposita 70 millones de pesos mensuales (…), Emiliano Amor, Óscar Opazo y Salomón Rodríguez”.

“Mientras que Esteban Pavez, con un sueldo superior a los 30 millones, está en la puerta de salida y tiene a Coquimbo Unido siguiéndolo para su aventura en la Copa Libertadores”, añaden sumando al capitán a la lista.

Así las cosas, Colo Colo se prepara para un cierre de temporada turbulento en donde muchas continuidades podrían depender de una clasificación a la Copa Sudamericana, pero lo cierto es que varios jugadores dejarán la institución pensando en el 2026.

